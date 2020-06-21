فيديو : إبعاد لاعبين عن منتخب العراق بسبب كورونا

2020/06/21 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت الهيئة الموقتة المكلفة بالاشراف على طبيعة عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم استبعاد اللاعبين الدوليين ضرغام اسماعيل وعلاء مهاوي من صفوف المنتخب العراقي، بعد ظهورهما في مقطع فيديو غنائي يخالف التعلميات الوقائية الصحية ويقلل من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت الهيئة المؤقتة في بيان صحفي الجمعة “اطلعت الهيئة المؤقتة على الفيديو المنتشر في وسائل […]

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