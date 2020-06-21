قتلى بحادث طعن في بريطانيا

2020/06/21 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط عدد من القتلى والجرحى، بحادث طعن في مدينة ريدينغ البريطانية.

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