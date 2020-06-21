موسكو: عودة طلب النفط لما قبل كورونا يتطلب عامين

2020/06/21 | 01:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك إنه لا يتوقع عودة الطلب على النفط لمستويات ما قبل الأزمة قبل 2021 على الأقل.وقال نوفاك إن الطلب على النفط قد يصل لمستويات ما قبل الأزمة خلال عامين أو ثلاثة.وكان الوزير الروسي عبر بتصريح سابق، عن تفاؤله بتعافي الطلب العالمي على النفط، […]

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