ضمن حملة رئيس الوقف السني .. الأذان يرتفع من جديد في عدد من مساجد بغداد – صور

2020/06/21 | 01:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

‏ضمن حملته الكبيرة التي تبناها رئيس ديوان الوقف السني لإعادة رفع الأذان في عدد من جوامع بغداد المعطلة بسبب الظروف الأمنية التي مرت في البلاد للسنوات السابقة.

فقد افتتح الدكتور سعد كمبش عدداً آخر من هذه المساجد المغلقة في منطقة جسر ديالى إيذاناً بعودتها للعمل وأداء الصلوات والعبادات حال قرار لجنة الصحة والسلامة الوطنية بفتحها أمام المصلين.

‏و في خطوة تضاف إلى منجزه افتتح رئيس الديوان السني جوامع سعيد بن زيد والشهيد فلاح وجسر ديالى الكبير جنوب شرقي العاصمة بغداد، معلناً عودة رفع الأذان فيها، ومؤكداً أمام عدد من الكادر المتقدم في الديوان ووجهاء المنطقة وأبنائها أنه مستمر في برنامجه لإعادة هذه المساجد إلى أحضان ديوان الوقف السني بعد هذه السنوات من الانقطاع والتعطل والتوقف، شاكراً القوات الأمنية وأهالي المنطقة حرصهم الشديد في الحفاظ على مساجد الله وقدسيتها.

‏واستمع رئيس الديوان الى متطلبات الكادر الديني المنسب في هذه الجوامع، موجها الدائرة الهندسية في الديوان بإعداد الكشوفات اللازمة لإعادة تأهيلها واعمارها.

‏من جانبهم تقدم عدد من وجهاء المنطقة بالشكر الجزيل والعرفان العميق الى مواقف الدكتور كمبش وجهوده الكبيرة لإعادة افتتاح بيوت الله وإعادة صوت الأذان فيها ليصدح في السماء من جديد.

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