2020/06/21 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي الهروب من عزرائيلدق بابيرجل بلون الضوء أبيض طويلمن غير موعدمن الطارق ؟انا هو القدرفي منتصف الطريق إليهرأيته كأنه ساحر***قال أحزم أمركفقد جاء أمر الرب بالتعجيلقلت مهلا.....لعلي......
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#عباس_علي_العلي الهروب من عزرائيلدق بابيرجل بلون الضوء أبيض طويلمن غير موعدمن الطارق ؟انا هو القدرفي منتصف الطريق إليهرأيته كأنه ساحر***قال أحزم أمركفقد جاء أمر الرب بالتعجيلقلت مهلا.....لعلي......
أستعدلبست ثيابا سودليس كالعادةوأصطبغت كلي بلون غير مرئيوهربت من بين رجليهذلكلأنني كافر***صعدت التلة البعيدة وأنا أنظرخلفيه ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كنت أخدع القدر - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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