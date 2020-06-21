كنت أخدع القدر - عباس علي العلي

2020/06/21 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي الهروب من عزرائيلدق بابيرجل بلون الضوء أبيض طويلمن غير موعدمن الطارق ؟انا هو القدرفي منتصف الطريق إليهرأيته كأنه ساحر***قال أحزم أمركفقد جاء أمر الرب بالتعجيلقلت مهلا.....لعلي......



أستعدلبست ثيابا سودليس كالعادةوأصطبغت كلي بلون غير مرئيوهربت من بين رجليهذلكلأنني كافر***صعدت التلة البعيدة وأنا أنظرخلفيه ......





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