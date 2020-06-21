حزب العمال الشيوعى المصرى - حول العضوية فى حزبنا - سعيد العليمى

2020/06/21 | 01:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى الصراع : نشرتنا الداخلية- العدد الثاني صيف 1972حول العضوية في حزبناهذه المقالة التي يبدأ بها طرح القضايا التنظيمية ، مكرسة لتناول أبرز الانحرافات التي اتضحت في العمل الحزبي بصدد شروط العضوية في التنظيم الشيوعي ، وخاصة شرط تبني العضو للخط السياسي، الذي يعد محورا تدور حوله الانحرافات في حياتنا الحزبية الراهنة.



وهذه المقالة لا تستغرق كل شروط العضوية بالتفصيل ، ولذا يمكن اعتبارها في الحد الأ ......





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