حزب العمال الشيوعى المصرى - حول العضوية فى حزبنا - سعيد العليمى

#سعيد_العليمى الصراع : نشرتنا الداخلية- العدد الثاني صيف 1972حول العضوية في حزبناهذه المقالة التي يبدأ بها طرح القضايا التنظيمية ، مكرسة لتناول أبرز الانحرافات التي اتضحت في العمل الحزبي بصدد شروط العضوية في التنظيم الشيوعي ، وخاصة شرط تبني العضو للخط السياسي، الذي يعد محورا تدور حوله الانحرافات في حياتنا الحزبية الراهنة.
وهذه المقالة لا تستغرق كل شروط العضوية بالتفصيل ، ولذا يمكن اعتبارها في الحد الأ ......
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