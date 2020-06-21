وفاة 9 أشخاص جراء الحر بموريتانيا

2020/06/21 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي 9 أشخاص ببلدة المداح التابعة لمدينة أدرار شمال موريتانيا، نتيجة ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حسب ما أعلنت السلطات الصحية المحلية.ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن الطبيب الرئيسي بمستشفى مدينة أوجفت محمد غالي، قوله إن تسعة أشخاص من بينهم سبعة مسنين قضوا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في بلدة المداح.وطالب المسؤول الصحي السكان بضرورة […]

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