الصحة العالمية: وزارة الصحة العراقية سباقة في استخدام السبل العلاجية والوقائية

2020/06/21 | 01:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم الاحد، ان وزارة الصحة العراقية سباقة في استخدام السبل العلاجية والوقائية، فيما عدّ اختيار العراق للعقار الروسي جزء من التكامل الدولي المطلوب في اوقات الازمات الصحية.

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