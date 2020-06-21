2020/06/21 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض بارما التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه تورينو، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ25 للدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.ومباراة اليوم هي الأولى في الدوري بعد استئناف النشاط الكروي الذي توقف لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وافتتح تورينو باب التسجيل عن طريق الكاميروني نيكولاس نكولو في الدقيقة الـ15، وعادل للضيوف السلوفاكي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تورينو يتعادل مع بارما في أول مباريات “الكالتشيو” بعد استئناف النشاط الكروي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تورينو يتعادل مع بارما في أول مباريات “الكالتشيو” بعد استئناف النشاط الكروي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).