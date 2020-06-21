رئيس مجلس النواب يستقبل وزيرة الهجرة والمهجرين

2020/06/21 | 02:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق؛ لبحث سبل إنهاء أزمة النزوح، وذلك بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على ضرورة دعم الوزارة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لعودة النازحين من كل المكونات إلى مناطقهم، وغلق ملف النزوح بشكل نهائي.

كما دعا السلطات كافة إلى المزيد من التعاون؛ لإنهاء معاناة آلاف العوائل، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُمكِّنهم من العودة إلى ديارهم.

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