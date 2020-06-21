الشعب العراقي مدان بدين كبير لجوليان أسانج - طلال الربيعي

2020/06/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي سامي رمضاني محاضر اقدم في علم الاجتماع بجامعة لندن متروبوليتان.



ولد سامي رمضاني في العراق وأصبح منفيًا من قبل نظام صدام حسين عام 1969، نتيجة لنشاطاته السياسية الداعمة للديمقراطية والاشتراكية.



عارض العقوبات المفروضة على الشعب العراقي (1991-2003) وغزو العراق (2003).



وهو نشط في الحركة لإنهاء الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.



Sami Ramadani

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