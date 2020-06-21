روابط إباحية على موقع الأوقاف السودانية

2020/06/21 | 02:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخترق “هاكرز” إلكتروني، الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان، ونشروا روابط فيديوهات إباحية.وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية بالسودان نصر الدين مفرح، إن “الهجمة السيبرانية على صفحات الوزرات والمؤسسات والوزراء، بدأت بوزارة التجارة والصناعة، ووصلت موقع وزارة الأوقاف”، متوقعا ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد.ورأى مفرح في بيان له، أن “دمغ […]

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