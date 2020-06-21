ليلى غفران تنشر صورتها مع ابن شقيق صدام حسين

2020/06/21 | 03:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الفنانة المغربية ليلى غفران عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة تجمعها بابن شقيق صدام حسين.وعلقت الفنانة على الصورة قائلة: “مع الصديق الغالي، من أرض العراق أغلى الناس أرض بنتي نغم، ابن أخ الرئيس الراحل صدام حسين”، حيث تفاعل معها متابعوها.وابتعدت ليلى غفران عن الساحة الغنائية منذ فترة طويلة، واكتفت […]

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