ترامب يقيل كبير المدعين الفيدراليين في نيويورك

2020/06/21 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام الأمريكي ويليام بار، أن الرئيس دونالد ترامب أقال كبير المدعين الفدراليين في نيويورك جيفري بيرمان المشرف على محاكمة عدد من المقربين من الرئيس.

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