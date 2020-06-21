قوات الحشد الشعبي تصد هجوما لـ’داعش’ وسط العراق

2020/06/21 | 06:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن تصدي قوات اللواء 35 لهجوم عنيف شنه جماعات "داعش" الوهابية جنوب صلاح الدين وسط العراق....

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