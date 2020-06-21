شاهد: قفزات باصابات كورونا بالعالم تقترب للـ9 ملايين

2020/06/21 | 07:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب اجمالي عدد الاصابات بفايروس كورونا على مستوى العالم من 9 ملايين حالة فيما يقترب عدد الوفيات من النصف مليون, ولا تزال اميركا والبرازيل وروسيا تت...

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