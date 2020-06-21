تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكوردستاني لاطلاق نار في السليمانية

2020/06/21 | 07:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول حزبي، الاثنين، بتعرض أحد فروع الحزب الدیمقراطي الکوردستاني لإطلاق نار فې محافظة السلیمانیة.

وقال عضو مجلس قیادة الحزب سعید سلیم، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يستقلون سيارة اطلقوا النار، بعد منتصف ليلة امس، تجاه المقر الرابع للحزب الدیمقراطې الكوردستاني في محافظة السليمانية، ولاذوا بالفرار".

وأوضح المتحدث أن "الهجوم لم یوقع أي خسائر بشریة"، مشيرا الى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث".

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