2020/06/21 | 07:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين اليوم الاحد، بأن هجوماً "إرهابياً" نفذه تنظيم "داعش" أودى بحياة عنصرين من الحشد الشعبي في أطراف ناحية مكيشيفة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا ليلة امس السبت، المقر البديل للواء 35 في منطقة الزلاية، بأطراف ناحية مكيشيفة، جنوبي صلاح الدين"، مبينا أن "اشتباكات عنيفة أودت بحياة عنصرين في الحشد وإصابة 4 اخرين".

وأوضح المصدر، أن "الاشتباكات اسفرت عن مقتل واصابة عدد من عناصر تنظيم داعش ، مشيرا الى أن "ماتبقى من عناصر التنظيم لاذوا بالفرار بعد وصول تعزيزات عسكرية من الشرطة والجيش، التي نفذت حملات تفتيش في محيط الحادث".

من جانبه أفاد الحشد الشعبي في بيان، بأن "قوة من اللواء 35 تصدت لهجوم عنيف شنه فلول داعش الإرهابي في منطقة الزلاية جنوب صلاح الدين".

واشار بيان الحشد الذي صدر في ساعة متقدمة من ليلة امس، إن "اشتبكات عنيفة دارت بين العناصر الارهابية وقوات اللواء 35 التبعة للحشد الشعبي".

وتعرضت اطراف ناحية مكيشفة، (40 كم جنوب تكريت)، أوائل مايو/ ايار الماضي، الى أعنف هجوم نفذه داعش منذ اكثر من عام، اودى بحياة 9 عناصر أمن وجرح 34 اخرين.

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