اوردوغان ينشر صور لتركيا بعد عام 2023 تضمن اربيل ودهوك والموصل وكركوك

2020/06/21 | 08:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص نشر الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان، صور لتركيا بعد معاهدة لوزان التي ستنتهي بعد عام 2023.ويظهر في الصورة ، خارطة لبلاده وهي تضم 4 محافظات عراقية، وهي اربيل ودهوك والموصل وكروك.

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