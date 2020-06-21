قصف تركي عنيف في المناطق الحدودية شمال دهوك

2020/06/21 | 08:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في دهوك باقليم كردستان العراق، اليوم الاحد، بأن قصفاً تركياً "عنيفاً" بواسطة الطائرات استهدف المناطق الحدودية شمال المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية واصلت بعد منتصف ليلة امس، قصف المناطق الحدودية شمالي قضاء زاخو، في المحافظة".

وأوضح المصدر، أن "جبل خامتير ووادي بس اغا تعرضا ، لقصف عنيف من قبل الطائرات التركية دون معرفة حجم الاضرار الناجمة عن القصف".

وكانت الطائرات التركية قد قصفت، مساء السبت، محيط قرية حدودية في قضاء زاخو بمحافظة دهوك ما أثار الهلع بين سكانها دون وقوع خسائر بشرية.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ الأسبوع الماضي، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

كما نفذت القوات التركية عمليات إنزال جوي لقوات الكوماندوز في مناطق داخل الإقليم.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم.

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