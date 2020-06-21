الصحفي والمؤرخ المخضرم محسن حسين “للعهد نيوز” : عيد الاب اصوله عراقية بابلية

2020/06/21 | 08:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قال المؤرخ والصحفي المخضرم محسن حسين، ان “عيد الاب الذي يتم الاحتفال به في لبنان وبعض البلدان اصوله عراقية بابلية”.واضاف “للعهد نيوز”، ان “لعيد الأب أصولاً بابليّة مرتبطة بشابٍ كتب تهنئة وشكراً وعبارات تقدير لأبيه على لوحٍ تمّ صنعه من الطّين، وقدّمه له كهدية، وكانت أول هدية تُقدم للأب وهو كلداني […]

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