المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا و387 وفاة

2020/06/21 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4 آلاف و717 إصابة بفيروس كورونا، و387 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 175 ألفا ومئتين وإصابتين اثنتين، والوفيات إلى 20 ألفا و781 وفاة.

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