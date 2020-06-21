صور تظهر قوات تركية تسير دوريات في قرى دهوك

2020/06/21 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص ظهرت صور لقوات تركية قيل انها تسير دوريات في قرى محافظة دهوك شمالي العراق.وهذه التحركات العسكرية التركية، اتت بالتزامن مع نشر الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان، خريطة تظهر خارطة بلاده وهي تضم اربع محافظات عراقية هي: اربيل ودهوك والموصل وكروك.

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