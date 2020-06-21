ماذا يحدث لك عند تناول الفلافل يوميا؟

2020/06/21 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تكاد تخلو وجبة الإفطار من وجود أطباق الفول والفلافل على المائدة، ويعتقد الكثير من الأشخاص أن هذا الإفطار يمدهم بالطاقة والتركيز، إضافة إلى الإحساس بالشبع طوال اليوم.إليك ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية يوميًا، وفقاً لما نقلت “مصراوي” عن الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية: 1- استهلاك الطعمية والفول […]

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