خبير قانوني يوضح مدى صلاحية الحكومة باستقطاع جزء من موازنة كردستان

2020/06/21 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان الحكومة لها كامل الصلاحية في استقطاع جزء من موازنة اقليم كردستان في حال امتناعه عن تسديد مابذمته من مستحقات منصوص عليها في الموازنة.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “المادة 10 للموازنة العامة لعام 2019 اوجبت على الاقليم تسديد واردات النفط لـ 250 الف برميل الى الحكومة المركزية”.[…]

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