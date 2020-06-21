2020/06/21 | 08:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع......................................................................





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة أحمد راضي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة أحمد راضي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).