2020/06/21 | 08:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة أحمد راضي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
يتبع......................................................................
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة أحمد راضي بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفاة أحمد راضي بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).