شاهد جماهير نابولي تواصل السخرية من رونالدو

2020/06/21 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال هزيمة يوفنتوس أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح تحظى باهتمام كبير في المدينة الإيطالية الواقعة جنوب البلاد لدرجة السخرية من كريستيانو رونالدو، هداف اليوفي.وحقق نابولي فوزا مفاجئا على يوفنتوس 4-2 بركلات الترجيح ليحرز لقب كأس إيطاليا، يوم الأربعاء الماضي، بعد تعادل الفريقين دون أهداف أمام مدرجات خالية.وأهدر باولو […]

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