أنجلينا جولي تكشف سبب طلاقها من براد بيت

2020/06/21 | 08:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 4 سنوات على انفصالهما، كشفت النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، عن سبب طلاقها من النجم الأمريكي، براد بيت.وأفصحت أنها اختارت طلب الطلاق من براد بيت من أجل أطفالها الستة، بينما تواصل التركيز على شفائهم نفسيا من الانفصال.وقالت الممثلة الأمريكية لمجلة “فوغ” إنه كان “القرار الصحيح” لإنهاء الزواج، وأشادت بأطفالها الذي وصفتهم […]

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