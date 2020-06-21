طيران الإمارات تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى النمسا

2020/06/21 | 08:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت إدارة طيران الإمارات اليوم السبت، استئناف رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة النمساوية فيينا، وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا.من جهته، أكد مدير طيران الإمارات في النمسا مارتن غروس “استقبال الرحلة الأولى من دبي”، موضحا أن “طائرة “بوينغ 777″، وصلت إلى فيينا من الإمارات وعلى متنها أكثر من 200 راكب”.وقال: “رحلات الشركة المنتظمة […]

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