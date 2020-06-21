بسبب كورونا .. واشنطن تفرج عن ممول مهم لحزب الله

2020/06/21 | 08:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد الولايات المتحدة للإفراج عن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، الذي يعتبر ممولا ماليا مهما لحزب الله، قبل عامين من انقضاء محكوميته بالسجن ومدتها 5 سنوات، وذلك بسبب مشاكله الصحية وخطر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وطبقا لوثائق قضائية نقلتها “فرانس برس”، ففي 28 مايو وافق قاض فدرالي في واشنطن على طلب استرحام طارئ تقدم […]

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