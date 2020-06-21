2020/06/21 | 08:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد عمليات بغداد: ملاكات الأمن بعد 2003 نشأت غير إحترافية وضمت من بحث عن وظيفة فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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