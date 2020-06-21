الطائي: بغداد واربيل ستدخلان في مشاكل سياسية جديدة بسبب الفضائيين

2020/06/21 | 08:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان بغداد واربيل ستدخلان في مشاكل وأزمة سياسية جديدة بسبب عدم إيضاح الإقليم للاعداد الحقيقية للموظفين، لافتا الى ان العراق يعاني من وجود الفضائيين حيث لم يتم الكشف عنهم او إيجاد حلول للاموال المهدرة بسببهم.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الازمة المالية مازالت قائمة بين المركز والاقليم، حيث […]

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