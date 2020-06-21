محافظ النجف : لا نية لفرض حظر تجوال شامل

2020/06/21 | 08:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن محافظ النجف لؤي الياسري عدم النية لفرض حظر تجوال تام بالمحافظة والعمل على تكرار خطة حظر التجوال الجزئي المطبق فيها من قبل خلية الازمة المحلية.وقال في تصريح صحفي” لا نية لدينا لفرض حظر تجوال شامل في المحافظة “.

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