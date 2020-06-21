وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد إصابته بفيروس كورونا

2020/06/21 | 08:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بأن نجم الكرة العراقية السابق، اللاعب الدولي أحمد راضي، توفي اليوم في العاصمة بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.

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