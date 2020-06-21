وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي بعد إصابته بكورونا

2020/06/21 | 09:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن صباح اليوم الاحد عن وفاة نجم الكرة العراقية، هداف المنتخب الوطني السابق أحمد راضي، في احدى مستشفيات بغداد بعد إصابته بفيروس كورونا.وتوفي احمد راضي في مستشفى النعمان ببغداد فجر الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك ، حيث تقيم عائلته.[…]

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