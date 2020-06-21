خشان: الحكومة والأحزاب لاتوجد لديهم رغبة لاخراج القوات الأميركية من العراق

2020/06/21 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خشان، ان الحكومة الحالية لاتوجد لديها رغبة لاخراج القوات الأميركية من العراق، لافتا الى ان الأحزاب هي الأخرى تسعى للإبقاء على هذه القوات ولم تمارس ضغطا على الحكومة من اجل إخراجها.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة والبرلمان بالإضافة الى بعض الأحزاب يقفون الى جانب إبقاء القوات […]

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