الإصابات اليومية بكورونا في العالم تلامس 8.8 مليون

2020/06/21 | 09:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم انخفض إلى 113 ألفا خلال اليوم الماضي مقابل 176 ألفا في الإحصائية السابقة.وحسب عداد الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بلغ 8 ملايين و791794، منها 464465 حالة وفاة و4 ملايين 365932 حالة شفاء.وتبقى الولايات المتحدة في صدارة […]

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