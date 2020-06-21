2020/06/21 | 09:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العالمية في العراق تصدر توضيحا بشأن العقار الروسي (أفيفافير) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 09:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية في العراق تصدر توضيحا بشأن العقار الروسي (أفيفافير)) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية في العراق تصدر توضيحا بشأن العقار الروسي (أفيفافير)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).