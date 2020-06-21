وزير الصحة الإيراني: سنعيش مع كورونا لعامين على الأقل

2020/06/21 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم الأحد، أن بلاده لا تزال تواجه الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا الذي سيبقى لمدة عامين على الأقل.وأضاف الوزير في بيان له: “لا نزال في الموجة الأولى من كورونا، وسلوك الفيروس في جنوب إقليم كرمان يختلف عن سلوكه في أقاليم ومدن أخرى كهرمزغان وميناب وبندر عباس”.[…]

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