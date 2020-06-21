سلطة الطيران المدني: اللجنة العليا صاحبة قرار استئناف الرحلات

2020/06/21 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني، أن عودة الطيران مرتبطة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة وخلية الأزمة وهي من تقرر فتح الأجواء العراقية أو تمديد تعليق هذه الرحلات.

وقال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المطارات في العراق والعاملين فيها، فضلا عن جميع الطواقم التابعة للناقل الوطني هي خط الصد الأول في منظومة الطيران المدني العراقي، ولابد من تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة الحياة فيها".

وأوضح الديوان، أن "سلطة الطيران أعطت الضوء الأخضر لإدارة المطارات المحلية لتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للمسافرين وعملية التباعد بين الأشخاص".

وأضاف أن "طواقم الطيران المدني جاهزة كنواقل وطنية للطيران، فيما لو قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فتح الأجواء".

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