وزارة العمل: العمالة الأجنبية تستولي على 80 % من السوق المحلي

2020/06/21 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادافصحتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، ان نسبة تنافس العمالة الاجنبية لنظيرتها العراقية في القطاعين الخاص والمختلط، وصلت الى80 بالمئة.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بوزارة العمل رائد جبار باهض، ان “وزارته ومن خلال متابعتها لاوضاع العمالة الاجنبية والمحلية في البلاد، فقد شخصت تنافسا كبيرا من قبل العمالة الاجنبية على حساب […]

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