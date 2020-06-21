الزراعة النيابية: العراق يمتلك لخزين مائي يكفي لمدة عامين

2020/06/21 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، الأحد، امتلاك العراق لخزين مائي يكفي لمدة عامين.وأوضح رئيس اللجنة سلام الشمري، أن “ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وايلاء هذا الملف اهمية اكبر وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمين الحصة العراق، الا […]

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