الكشف عن خزين العراق المائي ولجنة نيابية تعتزم تشكيل وفد للتفاوض مع تركيا

2020/06/21 | 09:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكدتْ لجنة الزراعة والمياه والاهوار في مجلس، اليوم الاحد، النواب امتلاك العراق لخزين مائي يكفي لمدة عامين.وأوضح رئيس اللجنة سلام الشمري، في تصريح صحفي ان "ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي بتشكيل وفد رفيع المستوى، وايلاء هذا الملف اهمية اكبر وحسمه باسرع وقت ممكن للمضي بتأمين الحصة العراق، الا ان هذا الملف تم اهماله حاله حال باقي الملفات".وطالب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بتشكيل وفد رفيع المستوى ولجنة من وزارة الموارد المائية وخبراء في هذا المجال، اضافة الى لجنة الزراعة في المجلس للتفاوض مع الجانب التركي وحسم ملف المياه وتأمين حصة العراق، خاصة بعد اضافة الاهوار الى لائحة التراث العالمي مما يلزم الدول المتشاطئة مع العراق بضرورة تزويده بكمية ثابتة من المياه تضمن المحافظة على تلك البيئة.ولفت الشمري إلى أن وجود خزين مائي يمكن ان يغذي العراق لمدة عامين، لا يمنع من التفاوض مع الجانب التركي وان يكون هناك استحقاق ثابت من المياه التي تصل الى البلاد، مبينا ان مبعوث الرئيس التركي سبق له وان زار العراق والتقى رئيسي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع الية وتقنيات حديثة لترشيد المياه.وأضاف رئيس اللجنة إلى ان وزير الموارد السابق عمل وفق هذه الخطة بنشر تقنيات حديثة للري بالتنقيط وانشاء السدود ليشهد العراق تحسناً ملحوظاً في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيراً الى ان العامين الماضي والحالي شهدا وفرة في الاطلاقات المائية والايرادات من تركيا مما ادى الى استزراع اكثر من 10 ملايين دونم ليصل العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الستراتيجية اهمها محصولا الحنطة والشعير واصبح مصدرا لها.من جانبه، أكد عضو اللجنة خليل المولى تعاون الجانب التركي في هذا الامر بشكل كبير جدا.وقال المولى، ان بعض النواب الذين يمثلون المكون التركماني زاروا تركيا مطلع العام الحالي، وطالبوا رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان بالتعاون في مجال ضمان حصة العراق المائية، موضحاً ان الرئيس التركي ابدى استعداده لمنح العراق ما يحتاجه من حصة مائية.

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