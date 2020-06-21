أحمد راضي.. إيقونة العصر الذهبي

2020/06/21 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح أهم نجوم الكرة العراقية، ليفجع الوسط الرياضي هذه المرة بأبرز لاعبي العصر الذهبي للكرة العراقية النجم أحمد راضي، بعد معاناة مريرة مع الفيروس.

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