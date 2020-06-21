2020/06/21 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن تسجيل 4 آلاف و717 إصابة بفيروس كورونا، و387 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 175 ألفا و202 إصابة، والوفيات إلى 20 ألفا و781 وفاة.وتؤكد الحكومة المكسيكية أن “العدد الحقيقي للعدوى من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة”، بسبب سوء الواقع الصحي في البلاد، واعتماد الكثير من المصابين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).