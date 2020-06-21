الحشد الشعبي يتصدى لهجوم “داعشي” عنيف في صلاح الدين

2020/06/21 | 09:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات اللواء 35 بالحشد الشعبي، امس السبت، لهجوم عنيف شنه فلول “داعش” الإرهابي جنوب صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى، إن قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم عنيف شنه فلول “داعش” الإرهابي في منطقة الزلاية جنوب صلاح الدين.

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