قدَّر عدد المصابين.. نقيب الممرضين يحذر من ’’مأساة’’ بسبب إصابات الكوادر الطبية بكورونا

2020/06/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

حذر نقيب التمريض ستار عبد الرسول البوداوي، الأحد (21 حزيران 2020) مما وصفه بالـ’’مأساة’’ بسبب إصابات الكوادر الطبية بكورونا، فيما قدر عددها.

ورجح، البوادي، في تصريح صحافي، "إصابة المئات من مختلف الكوادر الطبية، لكنه فضل الإدلاء بتفاصيل عن الإصابات التي تعرضت لها الملاكات التمريضية (ممرضون وممرضات وقابلات ولادة)، نظراً لقربه من هذا الملف".

وأكد البوداوي، "إصابة ما لا يقل عن 250 من تلك الكوادر، لا توجد إحصائية رسمية، لكن هذا ما نتوقعه في ظل المعلومات التي تردنا من مناطق البلاد المختلفة".

وأضاف أن "الكوادر الطبية مقبلة على مأساة، إن بقيت أعداد الإصابات في التصاعد، أعداد المصابين من الطواقم الطبية في تصاعد لأنهم بتماس مباشر مع المرضى، المؤسف أننا سجلنا أعلى نسبة إصابات بعد عطلة عيد الفطر الماضية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، يوم السبت (20 حزيران 2020) تسجيل 88 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ دخول الفيروس الى البلاد في الـ24 شباط من العام الجاري قربت الرقم القياسي لعدد الوفيات من 100 وعدد الوفيات من 2000 لأول مرة.





ووفقا للموقف الوبائي ليوم أمس، بلغ مجموع الإصابات 29222، ومجموع حالات الشفاء 13211، والراقدين الكلي 14998، والراقدين في العناية المركزة 247، ومجموع الوفيات 1013.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحافظة، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ

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