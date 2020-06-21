محافظ الديوانية يشكل لجنة للتحقيق بأداء مدير صحة المحافظة

2020/06/21 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير الشعلان، الأحد (21 حزيران 2020)، بتشكيل لجنة لتحقيق بتلكؤ أداء المؤس...





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