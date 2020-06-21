نيران قانون قيصر تلتهم اقتصاد العراق.. أول تقرير دولي يكشف عن تداعيات انهيار الليرة السورية ويحذر من “أزمة”

2020/06/21 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الأزمة السورية التي بدأت في 2011 أثرت سلبا على اقتصاديات الدول المجاورة لهذا البلد في منطقة المشرق العربي مثل الأردن والعراق ولبنان التي عرفت ارتفاعا في نسبة الفقر والبطالة فضلا عن تعميق نسبة الديون وتراجع مستوى الخدمات العامة.وأوضح التقرير أن المتضرر الأول من عشر سنوات […]

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