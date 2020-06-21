الصحة العالمية تصدر توضيحاً بشأن العقار الروسي “افيفافير”

2020/06/21 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق، الاحد، توضيحا بشأن العقار الروسي (أفيفافير)، ابناء الشعب العراقي الى دعم وزارة الصحة والبيئة في تصحيح المعلومات الخاطئة والاشاعات.وقالت المنظمة في بيان، ان “على المؤسسات الاعلامية في العراق تحري الدقة في تناول خطاباتها المتلفزة او ما ينشر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي”، نافية “ما نسب اليها من تصريحات […]

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